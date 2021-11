lundi 22 novembre 2021 | par Hakan

| La livre turque a augmenté pour le premier jour en deux semaines, s’étant partiellement remise d’un creux record, après que les rumeurs selon lesquelles le président M.Erdogan limogerait son ministre des Finances ce week-end ne se soient pas matérialisées.



La livre s’échangeait 0,4% plus haut à 11,18 pour un dollar en début d’après-midi à Istanbul, inversant une séquence de baisse qui lui a fait perdre jusqu’à 15% de sa valeur depuis le 8 novembre. Elle a établi le plus bas historique de 11,348 pour un dollar.



La livre turque a prolongé son effondrement par rapport au dollar et à l’euro après que la banque centrale a réduit les taux d’intérêt pour un troisième mois consécutif jeudi à 15 %. La banque centrale abaisse les coûts d’emprunt sur ordre du président M.Erdogan même après l’accélération de l’inflation à 19,9%.

