Le Maroc acquièrt un système de défense israélien anti-drones

21 Novembre 2021 à 17h09 | Depuis le 10 décembre 2020, le Maroc et Israël vivent une lune de miel en matière diplomatique mais aussi au niveau de l’armêment. Les Forces armées royales ont été séduites par la technologie de pointe israélienne, notamment les drones et le système de défense anti-drones.



Le Maroc vient de se porter candidat pour l’acquisition du système de défense israélien «Skylock Dome», rapporte le média israélien Globes. Le royaume est sur la liste des 27 pays ayant commandé ce dispositif antidrones militaires. Ce système se distingue de ses concurrents par «son prix relativement bon marché». Il est «extrêmêment efficace, offrant une protection individuelle et large contre la menace croissante des drones d’attaque», a précisé le PDG de l’entreprise Skylock.



«Les premiers lots livrés au Maroc, récemment, ont été installés dans les bases aériennes au Sahara, notamment à Dakhla et Boujdour», nous confie une source sécuritaire.



«Le choix du lieu n’est pas fortuit. Le Maroc se prépare ainsi à tout éventuel renforcement en matière d’avions sans pilote par l’armée algérienne ou le Polisario. Durant les années de guerre contre le mouvement séparatiste, le voisin de l’Est avait équipé les éléments du Front de missiles russes SAM-6, ayant abattus des avions de chasse marocains.



C’est pour éviter de vivre à nouveau un tel scénario que les FAR ont choisi d’installer ce système israélien au Sahara», ajoute-elle.



