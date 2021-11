Procès Nétanyahou : nouveau témoignage de Nir Hefetz

22 Novembre 2021 à 14h00 | L’ancien conseiller et confident de l’ex-Premier ministre a notamment évoqué les recommandations de Shaul Elovitch au chef de gouvernement de l’époque



Hefetz témoigne actuellement dans l’Affaire 4000, dans laquelle Nétanyahou est accusé d’avoir privilégié de manière illicite et lucrative les intérêts de l’actionnaire majoritaire de la firme de télécommunications Bezeq, Shaul Elovitch, en échange d’une couverture positive des actions du Premier ministre sur le site d’information Walla, propriété de Bezeq. Il est aussi mis en cause pour avoir abusé de son autorité lorsqu’il était à la fois Premier ministre et ministre des Communications, de 2014 à 2017. Il ne cesse de clamer son innocence.



Lors d’un moment déterminant, lundi, les procureurs ont fait savoir aux avocats de Nétanyahou que Hefetz avait « établi clairement » qu’il n’avait pas été envoyé par Nétanyahou pour discuter avec le directeur-général du ministère des Communications de l’époque, Shlomo Filber, au sujet des régulations qui concernaient Bezeq. Hefetz avait apparemment, dans le passé, déclaré aux enquêteurs que cela avait été le cas.

