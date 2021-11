Tsahal déjoue une tentative de contrebande de drogues et de munitions depuis le Liban

21 Novembre 2021 à 12h26 | 41 sacs d’une drogue non identifiée et un paquet de munitions, d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels, ont été saisis



Samedi après-midi, l’armée israélienne a déjoué une tentative de contrebande de drogues et de munitions d’une valeur de plusieurs centaines de milliers de shekels vers Israël depuis le Liban.



Selon l’armée, ce sont des soldats qui surveillaient une zone près de la ville du nord de Metula qui ont repéré un suspect et ont envoyé des troupes sur les lieux.

