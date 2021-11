Attaque à Jérusalem: le terroriste s’était rendu en Turquie pour rencontrer des terroristes du Hamas

22 Novembre 2021 à 20h49 | “Je vous demande de tenir bon et de continuer sur cette voie” a-t-il exhorté dans une lettre



Le terrroriste Fadi Abu Shkhaydam, qui a perpétré une fusillade dimanche dans la Vieille Ville de Jérusalem tuant un Israélien et en blessant 4 autres, s’était rendu à plusieurs reprises en Turquie pour y rencontrer des terroristes du Hamas, qui lui ont ordonné de commettre l’attaque.



Lorsque les membres de sa famille ont été interrogés par les services de renseignements israéliens, ils ont déclaré que Fadi avait simplement l’habitude d’aller rendre visite à son fils qui étudie en Turquie.



La femme de Fadi a été arrêtée lundi à un checkpoint entre la Jordanie et la Judée et Samarie, affirmant qu’elle n’était pas au courant des intentions de son mari de tuer des Israéliens. Elle revenait d’une visite auprès de sa mère malade en Jordanie, a déclaré son avocat.

