Israël démantèle une importante cellule du Hamas en Judée et Samarie

Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté lundi des dizaines de membres appartenant à une cellule du groupe terroriste palestinien du Hamas, qui préparait des attentats terroristes majeurs – les préparatifs étaient d’ores et déjà avancés – contre des cibles israéliennes en Judée et Samarie et à Jérusalem, a fait savoir lundi le service de sécurité du Shin Bet.



L’effort livré par Israël pour démanteler cette cellule était en cours depuis plusieurs mois. Des raids d’arrestation avaient initialement eu lieu au mois de septembre, avec notamment une opération au cours de laquelle deux soldats israéliens avaient été grièvement blessés. Des suspects palestiniens avaient aussi été abattus dans le cadre d’un échange de coups de feu.



Selon l’agence de sécurité intérieure du Shin Bet, plus de 50 terroristes du Hamas ont été appréhendés dans toute la Judée et Samarie pour leur implication présumée dans cette cellule et une importante quantité d’armes a été saisie, notamment du matériel nécessaire pour fabriquer quatre ceintures explosives en vue de mener des attentats-suicides.

