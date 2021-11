22 Novembre 2021 | La France condamne avec la plus grande fermeté l’attaque terroriste perpétrée le 21 novembre dans la vieille ville de Jérusalem, au cours de laquelle une personne a été tuée et plusieurs autres blessées. La France présente ses condoléances aux proches de la victime et ses voeux de prompt rétablissement aux blessés.

Lire l’article complet sur https://www.diplomatie.gouv.fr