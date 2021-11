Israël et la Jordanie d’accord pour un échange énergie solaire contre eau

22 Novembre 2021 à 17h17 | Jérusalem prévoit la construction d’une centrale solaire dans le royaume pour produire de l’électricité et alimenter une usine de dessalement en Israël qui enverra l’eau vers Amman



La Jordanie et Israël ont convenu lundi d’un accord devant permettre au royaume hachémite de fournir de l’énergie solaire à l’Etat hébreu, qui livrera en échange de l’eau dessalée à son voisin en grande partie désertique, selon une déclaration d’intention signée lundi.



Ce document, préparé sous l’égide des Etats-Unis, a été signé par des ministres des deux pays lors de l’exposition universelle de Dubai, aux Emirats arabes unis, en présence de l’envoyé spécial américain pour le climat, John Kerry.



Ce projet est le « plus important » depuis la paix entre les deux pays signée en 1994, a déclaré dans un communiqué la ministre israélienne de l’Energie, Karine Elharrar.

