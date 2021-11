Turquie : la livre en perdition face au dollar, Erdogan dénonce un complot contre l’économie !

23 Novembre 2021 à 14h54 | Alors que M.Erdogan a déclaré qu’il ne changerait pas la politique monétaire de la Turquie et continuerait de “résister aux pressions” l’enjoignant à relever les taux d’intérêt, la livre turque (TRY) est en perdition face au dollar !



La livre turque est-elle dans un puit sans fond ? La devise de la Turquie (TRY) a accusé un nouveau plongeon historique, perdant 13% de sa valeur en quelques heures par rapport au dollar et frôlant les 13 livres pour un billet vert, un niveau encore jamais atteint. Ce nouveau record à la baisse intervient au lendemain de déclarations du président M.Erdogan affirmant qu’il ne changerait pas sa politique monétaire et continuerait de “résister aux pressions” l’enjoignant à relever les taux d’intérêt.



Lundi soir, à la sortie d’une réunion du gouvernement, le président Erdogan a dénoncé un “complot” contre l’économie turque. “Nous voyons bien le jeu de certains avec le taux de change, les devis, les taux d’intérêt, l’augmentation des prix”, a-t-il lancé. Ces nouvelles déclarations enfoncent encore un peu plus la monnaie nationale, alors que le coût de la vie est difficilement soutenable pour une grande partie de la population.

