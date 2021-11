La livre turque chute après des propos d’Erdogan

23 Novembre 2021 à 20h18 | La livre turque a chuté mardi de 15% en réaction aux nouvelles déclarations du Président turc qui s’est engagé à remporter sa “guerre d’indépendance économique” et a défendu les récentes baisses des taux d’intérêt de la banque centrale du pays.



La monnaie turque, qui a perdu depuis le début de l’année 40% de sa valeur, est tombée en séance de mardi 23 novembre à 13,45 livres pour un dollar et se traitait vers 13h52 GMT à 12,55. Il s’agit de son onzième jour consécutif de repli.



Face à l’euro, la livre turque est tombée à un creux historique à 14,6442 mardi.



Des manifestations se sont déroulées ce mardi à Istanbul et à Ankara suite à la chute de la livre, relate la chaîne de télévision Halk TV. Les manifestants, dispersés par la police, réclamaient la démission du gouvernement et le départ du parti au pouvoir.

