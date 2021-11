Jean Castex positif au Covid-19 : « En termes d’image, c’est un désastre pour le gouvernement »

23 Novembre 2021 à 19h00 | Le Premier ministre a été aperçu serrant des mains et échangeant sans masque au congrès des maires la semaine passée. Jean Castex a été testé positif ce lundi 22 novembre, après avoir été déclaré cas contact. Pour Philippe Moreau Chevrolet, conseiller en communication politique, il s’agit d’un « manque d’exemplarité » criant.



Lundi 22 novembre 2021, Jean Castex a été testé positif au Covid-19, après avoir été signalé comme cas contact. Sa fille, ayant elle aussi contracté le virus, pourrait être à l’origine de la transmission. Une annonce qui a fait réagir, alors que le Premier ministre apparaît parfois en public sans masque, serrant des mains et multipliant les rencontres.



« Tout le monde n’a pas appris sa leçon, malgré deux ans de crise et 120 000 morts. Ce sont des grands enfants », note sévèrement Philippe Moreau Chevrolet, PDG du cabinet MCBG Conseil spécialisé dans la communication des dirigeants et professeur à Sciences Po.



« Il n’est pas question de culpabiliser qui que ce soit de tomber malade. Après, ça doit être aussi un signal que la reprise est là, même lorsque l’on est doublement vacciné », estime-t-on dans l’entourage du Premier ministre, contacté par Ouest-France.

