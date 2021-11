Aux côtés de Boris Johnson, Isaac Herzog préconise une réponse ferme face à l’Iran

23 Novembre 2021 à 16h54 | Le président a également remercié Johnson d’avoir mis sur liste noire l’aile politique du Hamas, en plus de sa branche armée



Le président israélien Isaac Herzog a rencontré mardi le Premier ministre britannique Boris Johnson à Londres.



Selon son bureau, Herzog a fait pression sur Johnson pour qu’il soit ferme avec l’Iran afin d’empêcher la République islamique d’obtenir des armes nucléaires.



M. Herzog a déclaré qu’Israël « attend(ait) de nos alliés du P5+1 qu’ils soient aussi fermes que possible, car nous ne pensons pas qu’ils agissent de bonne foi, et ce n’est que si toutes les options sont sur la table que les choses pourront évoluer dans la bonne direction. »

