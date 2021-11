L’Iran aurait tenté d’introduire des explosifs en Judée et Samarie depuis la Syrie (Benny Gantz)

B. Gantz a accusé l’Iran “d’utiliser des drones pour attaquer et effectuer du transport d’armes”



Le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a révélé mardi que l’Iran aurait tenté d’introduire des explosifs en Judée et Samarie depuis la Syrie via des drones.



B. Gantz s’est exprimé à l’université Reichman à Herzliya lors d’une conférence sur les défis sécuritaires posés par l’Iran.



Il a indiqué qu'”en février 2018, l’Iran a lancé un 141ème drone depuis l’aéroport en Syrie, qui transportait des explosifs TNT.”



Le véhicule aérien sans pilote intercepté près de Beit She’an, dans le nord d’Israël devait être réceptionné par des terroristes en Judée et Samarie.

