Le ministre israélien de la Défense à Rabat

23 Novembre 2021 à 15h00 | Un an après la normalisation de leurs relations, Rabat et Tel-Aviv ont décidé de renforcer leur coopération sécuritaire au moment où la tension monte autour du Sahara.



Depuis la reprise, l’an dernier, des relations diplomatiques entre les deux pays, un conseiller à la sécurité et le chef de la diplomatie israélienne se sont rendus au Maroc pour des entretiens. Les choses se passent comme si la voie était désormais ouverte, une voie dans laquelle s’est engouffré pour une grande première Benny Gantz, ministre de la Défense d’Israël. Ce mardi, il s’est envolé pour une visite officielle au Maroc avec comme objectif de renforcer la coopération sécuritaire entre Israël et le royaume chérifien, où il séjournera jusqu’à jeudi. Il doit signer sur place un accord qui vise à « établir la pierre d’assise des relations sécuritaires futures entre Israël et le Maroc », a indiqué à l’AFP une source au fait de cette visite, précisant qu’un accord-cadre à ce sujet allait être signé. « Jusqu’à présent, il y avait une certaine coopération, mais là nous allons vraiment la formaliser. C’est une déclaration publique de notre partenariat », a ajouté ce responsable. Pour rap



Israël et le Maroc ont rétabli des relations en décembre dernier dans le cadre des « accords d’Abraham », processus de normalisation des relations entre Israël et des pays arabes soutenus par l’administration Trump. Washington avait reconnu du même souffle la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, territoire disputé avec les indépendantistes sahraouis du Front Polisario soutenus par l’Algérie. Or la visite de Benny Gantz intervient alors qu’Alger a rompu, en août, ses relations avec Rabat en raison d’« actions hostiles » du royaume et que le Front Polisario a décidé vendredi d’« intensifier » sa lutte armée contre le Maroc au Sahara occidental.

