Covid-19 : après Jean Castex, la ministre Brigitte Klinkert testée positive

24 Novembre 2021 à 08h39 | Après le Premier ministre, la ministre de l’Insertion a annoncé mardi soir être elle aussi positive au Covid-19.



C’est le second cas de Covid-19 confirmé au sein du gouvernement cette semaine, et ça en pleine explosion des cas de coronavirus dans l’Hexagone. Après le Premier ministre, Jean Castex, la ministre de l’Insertion Brigitte Klinkert, a annoncé mardi soir avoir elle aussi été positive au Covid-19. Elle sera comme lui à l’isolement pendant dix jours.



“Ne présentant à ce stade aucun symptôme, j’ai aménagé mon agenda afin de poursuivre mes activités à l’isolement”, a tweeté la ministre de 65 ans, entrée au gouvernement en juillet 2020, précisant avoir été testée positive mardi matin. Jean Castex avait lui été testé positif lundi soir au Covid-19 et souffre de symptômes légers.

Lire l’article complet sur https://www.lci.fr