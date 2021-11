L’Australie classe le Hezbollah comme “organisation terroriste”

24 Novembre 2021 à 03h08 | L’appartenance à l’organisation ou son financement seront désormais interdits en Australie.



Le gouvernement australien a classé mercredi tout le Hezbollah comme “organisation terroriste”, étendant à l’ensemble du groupe qui contrôle une grande partie du Liban cette classification qui ne portait jusqu’alors que sur ses unités armées. Le puissant mouvement chiite soutenu par l’Iran “continue de menacer d’attentats terroristes et de soutenir les organisations terroristes” et constitue une menace “réelle” et “crédible” pour l’Australie, a déclaré la ministre de l’Intérieur, Karen Andrews.



Les Etats-Unis et Israël ont inscrit depuis longtemps le Hezbollah sur leurs listes respectives des groupes terroristes, mais d’autres pays refusent de sanctionner l’aile politique du groupe, craignant que cela n’entrave leurs relations avec les autorités libanaises ou déstabilise le pays.



Le mouvement chiite, représenté au Parlement libanais, est également la seule faction à ne pas avoir abandonné son arsenal militaire au sortir de la guerre civile (1975-1990). Il dispose d’une puissante milice soutenue et armée par l’Iran, qui l’a employée dans ses guerres par procuration dans la région.



L’appartenance à l’organisation ou son financement seront désormais interdits en Australie, où vit une importante communauté libanaise.

