Covid : Israël commence à vacciner les enfants

23 2021 à 14h57 | La campagne de vaccination des 5-11 ans a commencé lundi, alors que la pandémie donne des signes de reprise dans le pays. Les enfants représentent la moitié des nouveaux cas d’infection.



Une fois de plus, Israël ne perd pas de temps face au Covid-19. Le 10 novembre, un panel d’experts validait à la quasi-unanimité la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer. Les doses ont été livrées dimanche et lundi. Aussitôt, les caisses d’assurance maladie ont envoyé des SMS aux parents pour leur recommander de prendre rendez-vous pour la première injection. Lundi, 10.000 familles avaient déjà obtempéré et le soir même, les premières injections commençaient, avec 24 heures d’avance sur le planning annoncé. Les 5-11 ans représentent 1,2 million d’âmes sur les 9,3 millions que compte le pays. Quelque 200.000 ont déjà contracté le Covid. Le cabinet restreint dédié au nouveau virus doit par ailleurs se réunir ce mardi pour faire le point sur le renforcement des gestes barrières et des contrôles du passe sanitaire pour accéder à des lieux publics clos .



Le Premier ministre Naftali Bennett a enjoint les parents à faire vacciner leurs jeunes enfants car le pays est confronté à ce qu’il appelle « la vague des enfants ». En effet, la pandémie qui était contenue depuis deux mois à un faible niveau, donne de sérieux signes de reprise. Le taux de reproduction du virus vient tout juste de repasser au-dessus de 1. Le nombre de cas graves est également reparti à la hausse.

