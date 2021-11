L’Iran forme des hackers algériens pour attaquer le Maroc

24 Novembre 2021 à 14h40 | Le site de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a été piraté lundi par des hackers algériens qui auraient été formés par l’Iran. Le site piraté a affiché pendant un certain temps sur la page d’accueil, le drapeau algérien accompagné d’un message menaçant.



La page d’accueil du site de la CGEM présente après son piratage le drapeau algérien suivi du message « No peace between systems » (« Pas de paix entre les systèmes »). Le piratage serait l’œuvre des services sécuritaires iraniens, indiquent des experts consultés par le quotidien Assabah, précisant qu’un groupe d’Algériens ont récemment suivi une formation délivrée par une équipe des services de sécurité iraniens afin de pirater des sites marocains.

