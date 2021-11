Comment la livre turque s’est effondrée

24 Novembre 2021 à 13h11 | La monnaie a perdu plus de 43 % de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année, et des observateurs redoutent que la chute se poursuive. Pourquoi cet effondrement ?



Le président turc M.Erdogan mène une nouvelle politique monétaire : défendre la baisse des taux d’intérêt et ce, malgré l’inflation galopante et l’hostilité des marchés.



Conséquence : la livre turque s’est à nouveau effondrée mardi à un niveau historiquement bas. La monnaie a perdu plus de 43 % de sa valeur face au dollar depuis le début de l’année, et des observateurs redoutent que la chute se poursuive.

Lire l’article complet sur https://www.lalibre.be