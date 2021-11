Jean Castex filmé sans masque et sans respect des gestes barrières une semaine avant d’être testé positif au Covid-19

Cas contact de l’une de ses filles, Jean Castex a été testé positif au Covid-19 ce lundi 22 novembre 2021.



Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette annonce fait grincer beaucoup de dents.



En effet, depuis quelques jours, le comportement du Premier ministre est régulièrement pointé du doigt sur la toile.



Et pour cause, de nombreux internautes lui reprochent de se relâcher face au danger d’une cinquième vague.



Le 16 novembre dernier, alors qu’il assistait à une soirée au ministère de l’Intérieur, Jean Castex avait été filmé en train d’enchaîner les poignées de mains…



Pire encore, aucun des invités ne portait de masque et ne respectait la distanciation sociale…



Une vidéo désormais embarrassante pour l’exécutif.Ainsi, après l’annonce du test positif de Jean Castex, Clément Beaune, le secrétaire d’État chargé des Affaires européennes, s’est empressé d’effacer, sur son compte Instagram, un cliché où on peut le voir aux côtés du Premier ministre.



Et pour cause, si ce dernier avait bien un masque, Clément Beaune, lui, n’en portait pas… Une photo compromettante, qui a, malheureusement pour lui, été immortalisée sur la toile.



Interrogé par nos confrères du Parisien, son entourage a indiqué :Si Clément Beaune a été testé négatif au Covid-19, il n’échappe pas lui aussi aux critiques, comme en témoignent ces quelques commentaires postés sur Twitter :Des images qui devraient également agacer Emmanuel Macron.



« Nous avions tous un peu relâché nos efforts, et c’est bien normal. Il faut donc les reprendre », confiait-il, il y a quelques jours. Visiblement, le message n’est pas vraiment passé… Réputé pour ses colères en Conseil des ministres, le président de la République ne devrait pas manquer de recadrer, une nouvelle fois, les membres du gouvernement.



Quant à Jean Castex, il a donné de ses nouvelles sur Twitter. Actuellement à l’isolement, il affirme avoir de « légers symptômes » et assurer encore ses fonctions.



Publié le 24/11/2021 10:26