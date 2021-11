Le Maroc et Israël signent un accord de coopération sécuritaire

24 Novembre 2021 à 13h45 | Le Maroc et Israël ont conclu ce mercredi 24 novembre un accord-cadre de coopération sécuritaire “sans précédent” lors d’une visite historique à Rabat du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz. Cette accord intervient en pleine tension entre le royaume chérifien et l’Algérie, notamment sur le Sahara occidental.



Benny Gantz, un ancien chef de Tsahal, a été reçu en début de matinée par le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi.



Ils ont signé un protocole d’accord qui lance formellement la coopération sécuritaire “sous tous ses aspects” (planning opérationnel, achats, recherche et développement, etc.) entre les deux pays, un an à peine après la normalisation de leurs relations, face aux “menaces et défis dans la région”, selon la partie israélienne.



Benny Gantz a d’ailleurs souligé qu'”il s’agit d’une chose très importante qui nous permettra aussi d’échanger nos opinions, de lancer des projets conjoints et favorisera les exportations israéliennes jusqu’ici”. Il avait auparavant déposé une gerbe au mausolée Mohammed V, qui accueille la sépulture du père de l’indépendance marocaine et celle de son fils Hassan II.

