Mondial 2022. Tollé en Norvège après l’arrestation de deux reporters au Qatar

24 Novembre 2021 à 14h52 | Deux journalistes norvégiens, qui couvraient les préparatifs de la Coupe du monde au Qatar, ont été arrêtés, puis placés en détention pendant une trentaine d’heures, avant d’être relâchés, sans raison apparente selon la chaîne qui les emploie. Les autorités norvégiennes sont montées au créneau.



La Norvège a convoqué mercredi l’ambassadeur du Qatar à Oslo après la détention temporaire dans l’émirat de deux reporters de la télévision norvégienne qui y documentaient les préparatifs, controversés, de la Coupe du Monde de football.



Selon leur employeur, la chaîne publique NRK, Halvor Ekeland et Lokman Ghorbani ont été arrêtés, sans explication selon la chaîne, peu avant leur départ de Doha dans la nuit de dimanche à lundi, un an jour pour jour avant le coup d’envoi de la compétition.



Ils ont été libérés après une trentaine d’heures, sans qu’aucune charge ne soit retenue contre eux, et ont atterri mercredi matin à Oslo.



Le ministère norvégien des Affaires étrangères a indiqué avoir convoqué l’ambassadeur du Qatar à Oslo pour évoquer la situation des deux reporters.

