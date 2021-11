Israël reproche à la Belgique d’étiqueter les produits issus d’implantations

24 Novembre 2021 à 19h39 | En représailles, le vice-ministre des Affaires étrangères Idan Roll, en visite en Belgique, a annulé des réunions diplomatiques



Israël a condamné mercredi la décision de la Belgique de commencer à étiqueter les produits fabriqués dans les implantations de Judée et Samarie.



Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères a qualifié cette décision d’ »anti-israélienne » et affirme qu’elle « nuit aux Israéliens comme aux Palestiniens. »



Le vice-ministre des Affaires étrangères Idan Roll, en visite en Belgique, a annulé ses réunions au ministère des Affaires étrangères et avec des parlementaires belges en guise de représailles.

