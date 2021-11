Le Maroc et Israël signent un accord de coopération sécuritaire historique

24 Novembre 2021 à 07h42 | Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, est à Rabat pour une visite historique au Maroc, durant laquelle un accord sur la coopération sécuritaire a été signé, mercredi, entre les deux pays, un an après la normalisation de leurs relations.



Un an après la normalisation des relations entre l’État hébreu et le Maroc, le ministre israélien de la Défense Benny Gantz a signé, mercredi 24 novembre, un accord de coopération sécuritaire “sans précédent” avec le gouvernement marocain, lors d’une visite dans le pays.



Ce protocole – le premier du genre avec un pays arabe, selon la partie israélienne – va notamment faciliter l’acquisition par le Maroc de technologies de la puissante industrie militaire d’Israël. “Il s’agit d’une chose très importante qui nous permettra (…) de lancer des projets conjoints et favorisera les exportations israéliennes jusqu’ici”, a souligné Benny Gantz. L’accord-cadre a été conclu avec le ministre délégué chargé de l’administration de la Défense nationale marocaine, Abdellatif Loudiyi.



Les deux pays avaient établi des relations diplomatiques au début des années 1990 avant que le Maroc n’y mette fin au début de la Seconde intifada, le soulèvement palestinien du début des années 2000.

