Un haut gradé de la sécurité publique chinoise entre à Interpol

25 Novembre 2021 à 18h25



L’assemblée générale d’Interpol a élu, jeudi 25 novembre, le Chinois Hu Binchen au comité exécutif de l’organisation, son centre névralgique censé superviser le secrétariat général. Hu Binchen a décroché, avec l’Indien Praveen Sinha, l’un des deux postes réservés à l’Asie parmi les treize que compte le comité exécutif, et qui étaient vacants. Le candidat de la Chine, général du ministère de la sécurité publique, spécialiste de la coopération internationale, a occupé le poste de conseiller « police » de l’ambassade de son pays à Washington à partir de 2011, selon son profil LinkedIn. Il est titulaire d’un mastère en philosophie de la criminologie obtenu à Cambridge.



Les défenseurs des droits de l’homme ont alerté en vain sur ce candidat. Cette élection risque de donner « un feu vert au gouvernement de la République populaire de Chine pour continuer son utilisation abusive d’Interpol », par le détournement des « notices rouges » pénales qui permettent d’arrêter des ressortissants partout dans le monde, estiment ainsi les membres de l’Alliance interparlementaire sur la Chine (IPAC). Ces élus ont interpellé le 15 novembre dix-huit ministres de l’intérieur occidentaux, comme l’a révélé Libération, car ils craignent de voir « des dizaines de milliers de Hongkongais, Ouïgours, Tibétains, Taïwanais et Chinois dissidents vivant à l’étranger placés dans une situation encore plus à risque ».

