Naufrage dans la Manche : Johnson demande à Paris de récupérer les migrants arrivés en Angleterre

26 Novembre 2021 à 05h26 | Afin de “réduire considérablement, voire arrêter, les traversées” illégales de la Manche, le Premier Ministre britannique souhaite que la France reprenne les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis les côtes françaises.



Après le choc face à la pire tragédie migratoire survenue en Manche et alors que Paris et Londres semblaient vouloir surmonter leurs désaccords, le Premier ministre britannique Boris Johnson a demandé jeudi à la France de reprendre les migrants arrivés illégalement en Angleterre depuis les côtes françaises.



Si Paris et Londres semblaient jusqu’ici vouloir taire leurs désaccords et améliorer leur coordination, Boris Johnson a demandé au président français Emmanuel Macron de reprendre tous les migrants arrivant en Angleterre depuis la France. “Je propose que nous mettions en place un accord bilatéral de réadmission pour permettre le retour de tous les migrants illégaux qui traversent la Manche”, a indiqué le dirigeant britannique dans une lettre publiée sur Twitter, évoquant des accords similaires conclus par l’UE avec le Bélarus ou la Russie. Selon lui, une telle mesure “aurait un effet immédiat et réduirait considérablement, voire arrêterait, les traversées”.

