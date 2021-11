Emmanuel Macron en quête d’onction papale au Vatican

26 Novembre 2021 à 07h00 | Le président français est reçu, à sa demande, ce 26 novembre par le pape François au Vatican. Un entretien non sans arrière-pensées politiques.



Tapis rouge pour Emmanuel Macron au Vatican… Ce vendredi 26 novembre à 11 heures, le président français est reçu – à sa demande – par le pape François dans la bibliothèque de la Maison pontificale pour un entretien en tête-à-tête qui s’annonce fourni. Cette visite prend place dans un déplacement plus large en Italie : la veille, le chef de l’État aura rencontré à Rome son homologue italien, Sergio Mattarella, le président du Conseil Mario Draghi, et signé avec eux le traité du Quirinal couvrant largement la relation bilatérale France-Italie. Mais cette rencontre, au cœur du petit État du Vatican, dépasse les murs de la Rome catholique.



« Emmanuel Macron, lors du G20 organisé à Rome début novembre, n’avait pas eu le temps d’aller voir le pape, contrairement au président américain Joe Biden

