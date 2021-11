Un officier syrien chargé des observations sur le plateau du Golan assiste le Hezbollah dans ses actions

25 Novembre 2021 à 19h06 | “Le régime syrien est responsable de toutes les activités menées sur son territoire contre l’État d’Israël”



Le porte-parole arabophone de Tsahal, le lieutenant-colonel Avichai Adrai, a révélé jeudi qu’un officier syrien assiste les activités du groupe terroriste libanais Hezbollah et est responsable des observations sur le plateau du Golan, à la frontière entre Israël et la Syrie.



L’officier Nakib Bashar al-Hussein, résident dans la région de Homs est l’agent de liaison principal entre le quartier général sud du Hezbollah et la 90e brigade de l’armée syrienne, opérant notamment dans la zone tampon entre la Syrie et Israël.



Un accord de séparation des forces armées de 1974 interdit pourtant la présence militaire syrienne dans la zone tampon. De plus, al-Hussein accompagne des membres du Hezbollah lors des patrouilles et coordonne les activités aux différents postes d’observation.



“M. al-Hussein et la 90e brigade à laquelle il appartient coopèrent avec l’organisation terroriste Hezbollah et avec l’Iran, profitant de la situation difficile dans le sud de la Syrie et maltraitant les habitants,” a déclaré M. Adrai à Kan.



“Les forces de Tsahal surveillent ce qui se passe de l’autre côté de la frontière et empêchent toute personne de nuire à la sécurité de l’État d’Israël et de ses citoyens. Le régime syrien est responsable de toutes les activités menées sur son territoire contre l’État d’Israël,” a-t-il ajouté.

