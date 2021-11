Nicolas Hulot accusé de viol et d’agressions sexuelles : une enquête ouverte par le parquet de Paris

26 Novembre 2021 à 16h20 | L’information a été communiquée vendredi 26 novembre par le parquet de Paris, indique le Parisien. Cette enquête préliminaire fait suite à la diffusion du reportage d’« Envoyé spécial », qui a mis en cause l’ex-ministre.



L’ancien ministre de l’Écologie est dans la tourmente. Une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Paris, concernant les accusations de viol et d’agressions sexuelles portées contre Nicolas Hulot. L’information a été communiquée vendredi 26 novembre par le parquet lui-même, rapportent plusieurs médias parmi lesquels le Parisien. Dans sa déclaration, citée par nos confrères, le parquet a fait savoir que cette décision avait été prise « à la suite de la diffusion [la veille] de l’émission « Envoyé spécial » mettant en cause [celui-ci] pour des faits susceptibles d’avoir été commis à Paris à l’égard d’une victime mineure ».

