SONDAGE : Macron en baisse, Le Pen enfonce Zemmour

24 Novembre 2021 à 18h00



Sondage après sondage, Emmanuel Macron conforte son socle électoral au premier tour, et devance toujours largement ses concurrents. Dans le même temps, sa principale rivale, Marine Le Pen, ne cesse de recoller au président sortant. A cinq mois de la présidentielle, cette constance ne varie pas. Selon une étude “Opinion 2022”, réalisée par Elabe pour BFM TV et L’Express en partenariat avec SFR*, le chef de l’Etat est ainsi crédité entre 25 et 27% des intentions de vote. S’il enregistre une légère baisse, il devance toutefois encore largement ses adversaires. A noter également qu’à ce jour, une courte majorité (56%) des électeurs se dit tout à fait certains d’aller voter en 2022.



La principale rivale du chef de l’Etat, Marine Le Pen, est elle située entre 20 et 22% des voix, en légère hausse (+2 à 4 points). Eric Zemmour, qui pourrait annoncer officiellement sa candidature le 5 décembre prochain, poursuit sa baisse dans les intentions de vote, crédité de 12 à 15% des intentions de vote. Le polémiste, qui a donné des sueurs froides à l’état-major du Rassemblement national ces derniers mois, marque ainsi le pas.



Dans l’hypothèse d’un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l’écart entre les deux candidats serait mois important qu’en 2017. Elu avec 66,1% des voix il y a quatre ans et demi, le chef de l’Etat est donné aujourd’hui à 55%, en baisse de 3 points. Dans cette configuration, les deux candidats bénéficieraient d’une “mobilisation parfaite” de leurs électorats respectifs, souligne le sondage.

