Lutte contre l’antisémitisme?: en Angleterre, agiter un drapeau du Hamas sera passible de prison

26 Novembre 2021 à 18h19 | Priti Patel, la ministre de l’intérieur britannique, vient de placer la branche politique du Hamas sur la liste des organisations terroristes. Pour combattre le terrorisme, certes, mais aussi pour montrer que la Grande-Bretagne ne laissera pas les actes antisémites – qui ont explosé au premier semestre 2021 – s’installer dans le pays.



La ministre de l’intérieur britannique, Priti Patel, a placé en milieu de semaine, le parti islamiste palestinien Hamas sur la liste des organisations reconnues comme terroristes par le gouvernement britannique. Jusqu’à présent, seule sa branche armée était classée comme telle. Priti Patel a donc décidé de clarifier les choses?: « La liste actuelle du Hamas crée une distinction artificielle entre les différentes parties de l’organisation », a-t-elle expliqué lors d’un discours prononcé le 19 novembre. Pour se justifier, la redoutable ministre a indiqué que « le Hamas disposait d’importantes capacités terroristes, y compris l’accès à des armes étendues et sophistiquées, ainsi qu’à des installations d’entraînement… »



Mais son argument le plus percutant et le plus étonnant est ailleurs?: Prita Patel estime également que cette décision permettra de lutter contre l’antisémitisme qui renaît de ses cendres au Royaume-Uni. « Le mouvement terroriste Hamas est fondamentalement et farouchement antisémite, » a-t-elle rappelé. « Et l’antisémitisme est un mal persistant que je ne tolérerai jamais. Les Juifs se sentent régulièrement en danger – à l’école, dans les rues, lorsqu’ils prient, chez eux et en ligne. Cette mesure renforcera les arguments contre quiconque agite un drapeau du Hamas au Royaume-Uni, un acte qui ne manque pas de créer un sentiment de danger dans la communauté juive. »

