L’installation gazière offshore de Tamar protégée par le Dome de Fer.

26 Novembre 2021 | L’armée israélienne a déjoué plusieurs tentatives du Hamas de viser l’installation gazière offshore de Tamar au cours de la dernière semaine de combats entre l’État juif et le groupe terroriste qui contrôle la bande de Gaza.



L’armée israélienne a déclaré que des roquettes et des drones suicide ont été utilisés lors de ces tentatives, dont aucune n’a constitué une menace réelle pour la plate-forme, qui a néanmoins été placée en état d’alerte et a reçu l’ordre d’interrompre temporairement ses activités.



Selon Channel 12, le Tamar est protégé, entre autres, par une version embarquée du système de défense aérienne israélien Iron Dome.

