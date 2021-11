La Chine face au problème de dettes africaines insoutenables

28 Novembre 2021 à 08h00 | Les promesses de développement qui ont accompagné les distributions de prêts chinois ont cédé la place au spectre de défauts de paiement en série.



La dette africaine n’échappe pas à la bataille d’influence entre Washington et Pékin. Lors de son premier déplacement en Afrique, mi-novembre, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a décoché une flèche en direction de la Chine en affirmant que les Etats-Unis investissaient sur le continent sans « l’alourdir d’une dette qu’il ne pourrait pas gérer ». Comprendre : Pékin aurait entraîné l’Afrique dans le piège du surendettement en lui ouvrant les vannes du crédit pour la maintenir dans une relation de dépendance – une accusation maintes fois formulée sous l’ex-président américain Donald Trump.



La réaction chinoise n’a pas tardé, par l’entremise d’une tribune publiée dans le quotidien Global Times, proche du pouvoir, regrettant que « la coopération mutuellement bénéfique [entre l’Afrique et la Chine] soit devenue la cible des attaques des Etats-Unis et de certains de leurs alliés ».



La dette publique africaine a doublé entre 2008 et 2019, passant de 28 % à 56 % du produit intérieur brut (PIB). La crise du Covid-19 a encore aggravé la situation. Le nombre de nations africaines classées par le Fonds monétaire international (FMI) en risque élevé de surendettement est passé de six à treize et celui des nations en crise de deux à cinq en seulement six ans. Une trentaine de pays ont bénéficié, dans le cadre du G20, d’une suspension du service de leurs dettes jusqu’à la fin 2021.

