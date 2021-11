Ouganda: la Chine s’apprête à saisir l’aéroport d’Entebbe pour non remboursement de dette

28 Novembre 2021 | Exim Bank China s’apprête à saisir le principal aéroport ougandais, l’aéroport international d’Entebbe, célèbre pour le film «Raid sur Entebbe», pour non-remboursement d’un prêt de 207 millions de dollars. Ce litige est né des conditionnalités d’un prêt contracté auprès de la banque Chinoise et adossé à l’aéroport ougandais.



Selon les informations, cet accord stipule qu’en cas de non-remboursement, l’aéroport international d’Entebbe et d’autres actifs ougandais seront saisis. Et par conséquent , tous les actifs mentionnés en garanties dans l’accord de prêt seraient repris par des prêteurs chinois lors d’un arbitrage de prêt si le gouvernement ougandais ne respectait pas son engagement. Kampala est dans la situation technique de défaut par rapport à ces engagements.

