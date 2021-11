Macron : une tournée trop express au Moyen Orient ?

28 Novembre 2021 à 8h00 | Le président Emmanuel Macron se rendra aux Émirats Arabes Unis, au Qatar et en Arabie saoudite du 3 décembre au 4 décembre. Une tournée qui n’est pas sans rappeler la visite express de Nicolas Sarkozy dans ces trois pays en janvier 2008. Un déplacement qui n’avait pas été un succès pour la France…



Emmanuel Macron n’a pas voulu entendre les nombreux messages et les conseils des diplomates et des industriels. Et le président n’en a fait qu’à sa tête. Il se rendra donc aux Émirats arabes unis (EAU), au Qatar et en Arabie saoudite du vendredi 3 décembre matin au samedi 4 décembre 2021 en fin d’après-midi. Trop de pays qui ont des enjeux géostratégiques différents en peu de temps. Tout ce qu’il ne faut pas faire dans cette région où l’hospitalité n’est pas un vain mot entre grands de ce monde, notent plusieurs vieux routiers de ces pays. Les rois et les princes au pouvoir aiment voir dormir leur hôte chez eux. Ce ne sera pas le cas au Qatar et en Arabie saoudite. Diplomates et industriels ont pourtant alerté. En vain.

Lire l’article complet sur https://www.latribune.fr