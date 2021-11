Exécutions en 1988 en Iran: à son procès en Suède, l’accusé rejette des “mensonges”

23 Novembre 2021 à 11h13 | Stockholm – Un ancien responsable d’une prison en Iran accusé d’avoir participé aux exécutions de masse d’opposants en 1988 a dénoncé mardi les “mensonges” et accusations “fictives” portées contre lui, dans un procès inédit qui se tient en Suède.



Trois mois après l’ouverture de son procès qui a déjà donné la parole à des dizaines de parties civiles, Hamid Noury, 60 ans, est entendu pour la première fois cette semaine par le tribunal de Stockholm pour “crimes de guerre” et “meurtres”.



“Je n’ai que quatre jours pour répondre à tous les mensonges proférés au peuple iranien”, a déclaré l’accusé, chemise et pantalon clairs et barbe blanche finement taillée, dénonçant des “histoires fictives et fabriquées”.



“Quand on va dans les détails, on voit que ça ne tient pas. Je vais mettre un point final à 33 ans de mensonges”, a-t-il assuré, sans rentrer lui-même dans les détails.

Lire l’article complet sur https://www.lexpress.fr