Des dizaines d’arrestations par les Gardiens de la révolution après les manifestations à Ispahan

28 Novembre 2021 à 09h59 | Depuis plusieurs jours, des manifestations ont lieu en raison de l'assèchement d'une rivière emblématique de la ville.



La police Iranienne a annoncé samedi l’arrestation de près de 70 personnes au lendemain de protestations émaillées de violences contre l’assèchement d’une rivière emblématique à Ispahan, troisième ville d’Iran.



Depuis plus de deux semaines, des manifestations sont organisées par des habitants d’Ispahan qui se plaignent de la terrible sécheresse et reprochent aux autorités de détourner l’eau de cette ville du centre du pays pour approvisionner la province voisine de Yazd qui manque aussi cruellement d’eau. Pour la première fois vendredi, la manifestation s’est accompagnée de heurts entre forces de l’ordre et protestataires. Nourodin Soltanian, porte-parole de l’hôpital universitaire d’Ispahan, cité samedi par l’agence de presse Mehr, a fait état de manifestants blessés, dont “deux dans un état grave”.



“Nous avons arrêté 67 des principaux auteurs et fauteurs de troubles”, a déclaré de son côté un haut responsable de la police nationale, le général Hassan Karami, à l’agence de presse Fars. Il a fait état d'”environ 2 à 3.000 émeutiers dans les troubles de vendredi”. Les arrestations ont été menées par la police, les Gardiens de la révolution, l’armée idéologique de la République islamique d’Iran et les services de renseignements.

