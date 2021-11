Des milliers de Jordaniens manifestent contre le potentiel accord avec Israël

28 Novembre 2021 à 09h45 | Les protestataires, à Amman, disent que “la normalisation est une trahison” au lendemain du plus important accord jamais conclu entre l’État juif et leur pays



Ce sont des milliers de Jordaniens qui ont manifesté contre un probable accord majeur conclu avec Israël dans les secteurs de l’énergie et de l’eau à Amman, vendredi.



Des forces de police supplémentaires ont été déployées au centre de la capitale alors que les protestataires demandaient au gouvernement d’annuler l’accord de paix signé avec Israël, qualifiant la normalisation « d’humiliation ».



Les participants au mouvement de protestation ont scandé « Non à l’accord de la honte », brandissant des panneaux qui établissaient que « la normalisation est une trahison », a indiqué Reuters.

