Israël à l’origine de la cyberattaque contre le système de distribution de carburant en Iran

27 Novembre 2021 à 19h54



Israël serait à l’origine de la cyberattaque contre le système de distribution de carburant en Iran perpétrée le mois dernier, selon les déclarations de deux responsables américains de la défense au New York Times publiées samedi.



Le piratage du système de distribution, assorti de messages numériques blâmant l’ayatollah Ali Khamenei, avait débuté le 26 octobre, entraînant la paralysie de 4.300 stations-service fournissant du carburant subventionné.



Le système de distribution n’avait été complètement rétabli que près de deux semaines plus tard.



Ce piratage, qui a eu lieu à l’approche du deuxième anniversaire des manifestations de masse contre le gouvernement à propos des prix du carburant, semblait avoir pour objectif de semer le chaos et d’attiser le sentiment antigouvernemental.



Plusieurs responsables iraniens avaient immédiatement blâmé Israël et les États-Unis pour l’attaque.

