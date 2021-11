Nucléaire iranien : Israël prêt à toute éventualité

28 2021 à 15h30 | Le nouveau gouvernement israélien affiche sa détermination militaire et manie la diplomatie alors que les critiques publiques sur le retrait américain de l’accord sur le nucléaire iranien, soutenu par Benjamin Nétanyahou, se multiplient en Israël.



« Même s’il y a un retour à un accord (sur le nucléaire iranien, NDLR), Israël n’y est bien sûr pas partie prenante et n’est pas lié par celui-ci », déclarait le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, il y a quelques jours. Autrement dit, Israël se réserve le droit de mener une opération en Iran.



Selon le New York Times, au cours des vingt derniers mois, Israël a déjà mené quatre attaques contre des installations nucléaires en Iran et éliminé leur scientifique nucléaire, Mohsen Fakhrizadeh. Autant d’actions qui ont retardé le programme nucléaire iranien mais sans le détruire.



Israël peut-il faire plus ? D’après une source étrangère proche du dossier « le plan du chef d’Etat-major, Aviv Kohavi, est très ambitieux et très complexe. » La grande majorité des experts s’accorde à penser que l’attaque sera plus difficile que celle contre le réacteur nucléaire Osirak en Irak en 1981. Cependant, Israël dispose d’un nouvel atout , qui pourrait se révéler déterminant, à savoir sa coopération avec les Emirats Arabes Unis et Bahreïn .

