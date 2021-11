Nucléaire iranien: signature d’un traité de défense entre Israël et la Grande-Bretagne

29 Novembre 2021 à 09h59 | Les deux pays “travaillent jour et nuit pour empêcher le régime iranien de devenir une puissance nucléaire”



Israël et la Grande-Bretagne signent lundi à Londres un traité de défense valable pour la prochaine décennie, promettant un engagement commun pour empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, ainsi qu’une coopération sur des questions liées à la cybersécurité.



L’accord a été annoncé par le chef de la diplomatie israélienne, Yaïr Lapid, et son homologue britannique, Liz Truss.



Il s’agit d””un nouveau plan stratégique pour la prochaine décennie couvrant la cybersécurité, la technologie, le commerce et la défense”, ont-ils déclaré dans un article conjoint publié lundi par le Daily Telegraph.



Les deux pays “travaillent jour et nuit pour empêcher le régime iranien de devenir une puissance nucléaire”, ont-ils par ailleurs souligné, tandis que les négociateurs sur le nucléaire iranien se retrouvent lundi à Vienne.



Les deux nations vont également coopérer “plus étroitement” pour se défendre dans le cyberespace, l’Etat hébreu représentera un cyber-partenaire de premier plan pour le Royaume-Uni avec un accès préférentiel au marché britannique.



“Notre partenariat nous maintiendra à la pointe de la révolution technologique”, ont ajouté les responsables gouvernementaux.

