«On m’a étranglé à l’entrée du CHU» : en Guadeloupe, les agressions se multiplient contre les soignants…blancs

24 Novembre 2021 à 16h25 | Violences verbales et physiques, menaces, voire propos racistes anti-blancs… Franchir le barrage tenu par les émeutiers pour accéder à l’hôpital de Pointe-à-Pitre n’est pas une sinécure pour les médecins. Un interne venu de métropole nous raconte, encore sous le choc, ce qu’il a vécu.



«Je ne rentre plus dans l’hôpital avec ma blouse blanche», dit Théo (le prénom a été changé), interne au CHU de Pointe-à-Pitre, encore sous le choc quelques jours après avoir subi des violences à son arrivée au centre hospitalier. LP/Philippe de Poulpiquet



De son balcon, Théo (le prénom a été changé), interne à l’hôpital et futur médecin généraliste, bénéficie d’une vue paradisiaque sur la plage, les palmiers, la mer des Caraïbes… « Oui, c’est magnifique, mais, plus ça avance, moins j’ai envie de rester ! Je me pose des questions sur mon avenir professionnel, ici en Guadeloupe. Ça fait un an que je suis là, c’est la première fois que je me sens en insécurité », s’inquiète-t-il.

