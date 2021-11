L’Afrique du Sud demande la levée “immédiate et urgente” des restrictions de voyage “injustifiées”

28 Novembre 2021 à 21h04 | Pour le Président Cyril Ramaphosa, la décision de plusieurs pays de fermer leurs frontières n’est pas fondée scientifiquement et est plutôt une forme de “discrimination” à l’égard de l’Afrique du Sud et des autres pays concernés.



Au sujet de la décision prise par plusieurs pays dans le monde de fermer leurs frontières à l’Afrique du Sud, le Président Cyril Ramaphosa l’a qualifiée de “décevante”, exhortant ces pays à revenir sur cette décision “complètement injustifiée” et qui contribuera à “ruiner” davantage les économies des pays affectés par le nouveau variant.



Le Royaume-Uni a été le premier pays à avoir imposé une interdiction d’accès à son sol de vols en provenance de l’Afrique du Sud et ce, dès l’annonce de sa détection par les autorités sanitaires du pays.



Lors d’une allocution télévisée, M.Ramaphosa a appelé à la “levée immédiate et urgente” de ces restrictions qui représentent une forme de “discrimination à l’égard de notre pays” et des pays voisins.

