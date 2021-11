Le ministre Bruno Le Maire menace les moteurs de recherche qui ne déréférencent pas la plateforme WISH

29 Novembre 2021 à 12h30 | Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a menacé lundi de poursuites les moteurs de recherche qui n’appliqueraient pas la consigne de déréférencement de la plateforme de vente en ligne Wish, mesure rare annoncée la semaine dernière.



Les services français de la répression des fraudes ont demandé le déréférencement de la plateforme de vente en ligne Wish, une mesure rare prise en raison de la présence de produits non conformes et dangereux, avait annoncé mercredi dernier le ministère de l’Economie.

