IRAK – Des officiers arrêtés pour des preuves perdues après l’attaque contre le Premier ministre

29 Novembre 2021 à 20h47 | Des officiers arrêtés pour des preuves perdues après l’attaque contre le Premier ministre



Huit officiers, dont deux généraux, ont été arrêtés en Irak après la perte de potentielles pièces à conviction en lien avec la tentative d’assassinat du Premier ministre Moustafa al-Kazimi, a annoncé lundi un haut responsable.



Début novembre, le Premier ministre est sorti indemne de cette attaque aux drones piégés qui n’a pas été revendiquée. Un drone a pu faire exploser sa charge, mais une deuxième charge a été retrouvée intacte sur le toit du domicile.



Concernant cette deuxième charge, deux détachements des forces de sécurité –une unité des artificiers et une unité médico-légale– ont été chargés de l’examiner pour y prélever d’éventuelles empreintes avant de la faire exploser, a expliqué en conférence de presse le conseiller à la sécurité nationale irakienne, Qassem al-Aaraji.



Le chef des artificiers, le général Sabah al-Chalabi, avait dans un premier temps assuré à la commission en charge de l’enquête que le prélèvement des empreintes avait été fait. Mais le lendemain, lui et un officier du service médico-légal ont informé la commission “qu’ils avaient fait exploser la charge sans prélever les empreintes”. “La commission a décidé d’arrêter les deux détachements et a ouvert une enquête pour savoir pourquoi ils n’ont pas mené leur travail normalement”, a expliqué M. Aaraji,

Lire l’article complet sur https://www.lorientlejour.com