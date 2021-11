Nucléaire : Israël met en garde contre le « chantage » de l’Iran à Vienne

29 Novembre 2021 à 17h27 | “Un régime aussi meurtrier ne devrait pas être récompensé”, a mis en garde Naftali Bennett alors que les pourparlers ont repris lundi



Benyamin Nétanyahou Naftali Bennett a appelé les négociateurs sur le nucléaire iranien à ne pas « céder au chantage nucléaire de l’Iran » dont les engagements sont, estime-t-il, « insuffisants », alors que les pourparlers ont repris lundi à Vienne.



« Malgré les violations iraniennes et la sape des inspections nucléaires, l’Iran sera à la table des négociations à Vienne, et certains penseront qu’il mérite que les sanctions à son encontre soient levées et que des centaines de milliards de dollars soient versés directement dans leur régime pourri », a déclaré M. Bennett dans une vidéo envoyée par son bureau.



« Ils ont tort. Un régime aussi meurtrier ne devrait pas être récompensé », a-t-il poursuivi, avant d’appeler les négociateurs à ne pas « céder au chantage nucléaire de l’Iran ».

Lire l’article complet sur https://fr.timesofisrael.com