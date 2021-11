Exploitation sexuelle au Royaume-Uni : 42 musulmans inculpés pour des viols répétés sur 6 jeunes filles entre 1995 et 2015 à Kirklees. « Nasir, Ibrahim, Rafiq, Ali, Yousuf, Mohammed, Manaf, Sajid, Ismail, … »

29 Novembre 2021 à 21h37 | Royaume-Uni – Quarante-deux personnes ont été inculpées dans le cadre d’une enquête de police sur l’exploitation sexuelle d’enfants dans le comté du West Yorkshire.



Les 39 hommes et les trois femmes, la plupart originaires de Kirklees, ont été inculpés pour diverses infractions.



Les infractions présumées auraient été commises à l’encontre de six jeunes filles entre 1995 et 2015, principalement à des adresses situées à Dewsbury et Batley.



Les hommes et les femmes doivent comparaître devant le tribunal d’instance de Leeds mardi prochain.



La police du Yorkshire de l’Ouest a indiqué que les personnes inculpées étaient :



Mohammed Yakub, 64 ans, de Dewsbury, accusé d’avoir commis un viol.



Nasir Billimoria, 68 ans, de Batley, accusé de viol et d’avoir procuré une femme de moins de 21 ans.



Yousuf Motala, 69 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Ebrahim Mamaniatt, 52 ans, de Batley, accusé de viol.



Liaquat Ali, 65 ans, de Batley, accusé de viol.



Hashim Sacha, 53 ans, de Batley, accusé de viol.



Nobhar Shah, 69 ans, de Batley, accusé de deux infractions de viol et d’avoir vécu des revenus de la prostitution.



Ibrahim Khalifa, 83 ans, de Bradford, accusé d’un délit de viol.



Manaf Hussain, 47 ans, de Heckmondwike, accusé de viol.



Maria O’Rouke, 42 ans, de Batley, accusée d’avoir provoqué la prostitution d’une fille de moins de 16 ans, d’avoir permis l’utilisation d’un local pour des rapports sexuels illicites



Riaz Shaikh, 57 ans, de Dewsbury, accusé de viol et d’attentat à la pudeur.



Amjid Rangzeb, 43 ans, de Batley, accusé de viol et de séquestration.



Donna Lynn, 41 ans, de Heckmondwike, accusée d’avoir provoqué la prostitution d’une fille de moins de 16 ans, d’avoir permis qu’un local soit utilisé pour des rapports sexuels illicites



Liaquat Hussain Hanif, 45 ans, de Batley, accusé de viol.



Shakeel Haq, 44 ans, de Birmingham, accusé de viol et de séquestration.



Rafiq Patel, 69 ans, de Batley, accusé de viol.



Mohammed Abbas, 60 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Shafaquat Afzal Hussain, 45 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Tariq Azam, 52 ans, de Dewsbury, accusé de trois délits de viol et de trois délits d’attentat à la pudeur.



Aurrangzeb Azam, 50 ans, de Dewsbury, accusé de trois délits de viol, de deux délits d’attentat à la pudeur et d’un délit de séquestration.



Israr Hussain, 46 ans, de Dewsbury, accusé de trois délits de viol, de deux délits d’attentat à la pudeur et d’un délit de séquestration.



Mohammed Sheikh, 48 ans, de Batley, accusé de viol et d’attentat à la pudeur.



Mohammed Tariq, 62 ans, de Bradford, accusé de deux délits de viol.



Sajid Majid, 48 ans, de Mirfield, accusé de viol et d’attentat à la pudeur.



Zulfiquar Ali, 42 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Ansar Mahmood Qayum, 44 ans, de Dewsbury, accusé de viol et d’attentat à la pudeur.



Mohammed Jabbar Qayum, 40 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Shafiq Siddique, 52 ans, de Dewsbury, accusé de viol et de séquestration.



Mohammed Ishtiaq Hussain, 47 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Abbas Kaji, 52 ans, de Batley, accusé d’un délit de viol.



Mohammed Farooq, 52 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Tasawar Hussain, 42 ans, de Heckmondwike, accusé de viol.



Mohammed Munir Shaffi, 43 ans, de Dewsbury, accusé de deux délits de viol.



Zaheed Ali Novsarka, 53 ans, de Batley, accusé de viol.



Nassar Liaquat Khan, 42 ans, de Keighley, accusé de viol.



Mohammed Riaz Khan, 47 ans, de Heckmondwike, accusé de viol.



Mohammed Luqman Daji, 44 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Mohammed Ramzan, 64 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Janine Green, 44 ans, de Batley, accusée d’avoir encouragé la prostitution, d’avoir permis que des locaux soient utilisés pour des rapports sexuels illégaux



Ali Shan Waheed, 41 ans, de Dewsbury, accusé de viol.



Ismail Seedat, 51 ans, de Batley, accusé d’attentat à la pudeur.



Mohammed Yasin, 48 ans, de Batley, accusé de viol.

