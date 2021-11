“Emmanuel Macron fait campagne avec le chéquier de la France” : le président de la République accusé de dépenser sans compter

30 Novembre 2021 à 10h52 | La politique budgétaire de l’actuel président de la République, qui prépare sa campagne, fait grincer des dents, détaille Le Point.



« Monsieur Macron fait campagne avec le chéquier de la France. C’est sa réélection, quoi qu’il en coûte. » Ces propos ont été tenus par Xavier Bertrand, dimanche 28 novembre, sur le plateau d’Europe 1. De son côté, Valérie Pécresse l’a accusé de « cramer la caisse ». Alors que le congrès des Républicains approche, avec la désignation du candidat à l’élection présidentielle de 2022, la politique budgétaire de l’actuel président de la République, qui prépare sa campagne, fait grincer des dents, relève Le Point, qui a publié un article sur le sujet mardi 30 novembre.



Au fur et à mesure que la fin du quinquennat approche, les critiques fusent de plus en plus. Beaucoup demandent à Emmanuel Macron de rendre des comptes, comme au sujet du projet de loi de finances 2022, désormais connu dans son intégralité, observe Le Point. Le texte a été rejeté par le Sénat, avant même de l’avoir consulté. « Le gouvernement est allé trop loin dans une folie dépensière, une frénésie démagogique. Ce budget exprime de mauvais choix. Un budget doit préparer l’avenir. Celui-là le sacrifie », a récemment estimé Bruno Retailleau, dans les colonnes des Echos. Il a notamment fustigé « l’indemnité inflation », qui sera reversée à l’ensemble des Français qui gagnent moins de 2 000 euros par mois.

