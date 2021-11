Egypt Papers : l’embarras du pouvoir politique

30 Novembre | Une semaine après les révélations de “Télérama” et du site Disclose sur les compromissions de la France avec l’Égypte du dictateur al-Sissi, Matignon a décidé de porter plainte. Une procédure qui risque d’empiéter sur la liberté d’informer.



Victor Hugo écrivait que « personne ne garde un secret comme un enfant ». Ou comme le gouvernement français. Une semaine après les révélations de Disclose, en partenariat avec Télérama (voir notre enquête) et Complément d’enquête, sur les compromissions hexagonales avec l’Égypte du dictateur Abdel Fattah al-Sissi, une main est encore de trop pour tenir la comptabilité des réactions officielles. Dans le concert des silences de l’exécutif, le général Christophe Gomart, directeur du renseignement militaire entre 2013 et 2017, est le seul responsable à avoir publiquement reconnu l’existence de Sirli, cette opération clandestine qui aurait permis, grâce aux informations fournies par la France, de bombarder des centaines de civils dans la vaste zone désertique qui sépare l’Égypte de la Libye. Interviewé dans Complément d’enquête, le gradé à la retraite s’est contenté de rappeler les contours – délibérément flous – de ce « partenariat stratégique ». Les cibles visées étaient-elles réellement

