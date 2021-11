Iran: un militaire haut gradé appelle à l’annihilation d’Israël

“Nous n’abandonnons pas notre projet d’annihilation d’Israël, pas d’un seul millimètre”



Le porte-parole de l’armée de la République islamique d’Iran, le brigadier-général Abolfazl Shekarchi, a déclaré samedi dans un entretien accordé au média d’état étudiant, The Iranian Students News Agency, qu’il appelait à la destruction totale de l’Etat d’Israël.



“Nous n’abandonnons pas notre projet d’annihilation d’Israël, pas d’un seul millimètre. Nous voulons détruire le sionisme partout dans le monde”, a déclaré le brigadier-général.



Ces affirmations précédaient de quelques jours la reprise des pourparlers sur l’accord nucléaire iranien, qui ont débuté lundi à Vienne.



Le militaire iranien avait déclaré par le passé qu’il fallait “raser Haifa et Tel Aviv le plus vite possible”.

